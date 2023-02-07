Широкомасштабного наступу РФ зразка 24 лютого не буде: експерт розповів, що насправді задумали росіяни

На думку експерта, у росіян немає ресурсів для повторного широкомасштабного наступу.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що широкомасштабного наступу російської армії, про який говорять останнім часом, не буде. На його думку, буде збільшення дій наступального характеру по всій лінії фронту.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі "Апострофу".

“Я скажу, можливо, не зовсім зараз популярну фразу – не буде наступу. Його просто не буде. Буде збільшення тиску росіян. Буде збільшення дій наступального характеру по всій лінії фронту. Але широкомасштабного наступу просто не буде. Їм нема чим його проводити", - сказав він.

Ймовірна загроза повтрого наступу

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний восени попередив, що Росія готується до нового наступу на Україну. За його словами, для цього очільник Кремля Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути у наступ у лютому чи навесні.

У Міноборони РФ підтвердивлипідготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Тим часом британська розвідка зазначає, що цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні від початку січня 2023 року. Втім, йдеться про наступ на сході. Окупанти хочуть захопити решту контрольованої Україною частини Донецької області.

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