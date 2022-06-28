Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні та ведуть розвідку — Міноборони

Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні та ведуть розвідку — Міноборони

До шести батальйонів армії Білорусі посилюють кордон із Україною у Гомельській та Брестській області.

Підрозділи Білорусі на Волинському та Поліському напрямках посилюють ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях, а також намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

Він зазначив, що продовжується зберігатися загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Мотузяник з посиланням на дані розвідки розповів, що станом на зараз не фіксується формування ударного угруповання Росії на території Білорусі. Але фіксуються факти підготовки російськими силами диверсійно-розвідувальних груп з числа військових Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі помітили рух ракетних комплексів С-400.

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