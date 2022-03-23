Шість літаків, п'ять крилатих ракет та один вертоліт: втрати російських окупантів за добу

Повітряні сили ЗСУ за добу влаштували російським окупантам "шалене небо".

Протягом доби повітряні сили Збройних Сил України влаштували російським окупантам "шалене небо і шалене пекло".

Про це сьогодні, 23 березня, під час свого брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він також назвав втрати російських окупантів за добу:

"Протягом доби збито шість літаків противника, один вертоліт, безпілотних літальних апаратів - п'ять і п'ять крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість сто літаків противника і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними - це понад п'ять авіаційних полків, або окрема повітряна армія", - зазначив Арестович.

Також він наголосив що декілька діб російські війська взагалі не починали бойових дій, окрім декількох напрямків:

"Літаки противника декілька діб взагалі не починали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна сила втрат військових системи протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх і все закономірно скінчилось для них поразкою", - сказав Арестович.

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