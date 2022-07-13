Шість областей України були під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 13 липня

Ніч проти 13 липня у більшості областей України минула відносно спокійно, але у деяких російські окупанти не припиняли обстріли. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Так, відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

На Дніпропетровщині за ніч збито над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район — саме місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській — лінію електропередач. Без світла кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Харків

Вночі зафіксували ракети, спрацювало ПВО, постраждалих немає. Протягом доби окупанти нанесли удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова, п'ятеро поранених. По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. По області є поранені: в Золочівській громаді — одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, селище Слатине — 2 людини, в Ізюмському районі — 2 людини. Загинула одна людина у Слатиному.

Луганщина

Ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам'янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів - 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ.

На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення": "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

Донеччина

Російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати населені пункти Донеччини — Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор). Зранку — ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється. За добу по області — 4 загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина

Вночі — обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Сьогодні зранку було обстріляно с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу селища Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. Також вранці обстрілів зазнало селище Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об'єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів. Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 140-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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