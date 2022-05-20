Шість областей України були під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 20 травня

Шість областей України були під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 20 травня

Ніч проти 20 травня у більшості областей України минула відносно спокійно, але у деяких окупанти не припиняли обстріли. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Так, відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина: нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною. У кількох будинках вибиті шибки. Загиблих та постраждалих немає. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються.

Харків: було кілька нічних обстрілів міста, постраждалих немає.

По області: в Дергачах вчора ввечері снаряд влучив у приватний будинок. Постраждалих немає. У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. А близько п'ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Луганщина: росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк. Успіху не мають. За добу: 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. В Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п'ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі щодо руйнувань та наслідків з'ясовуються.

Донеччина: інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів по області — танками, артилерією, "Градами", аваіцією. Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази піддавалося авіаційним ракетним обстрілам. Значні руйнування цивільної інфраструктури. За добу по області 5 загиблих, 6 поранених цивільних. Вже зранку — обстріли Авдіївки, Торецька, Єлизаветівки. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа. Евакуація населення продовжується, зокрема залізничним транспортом.

Миколаївщина: вчора близько 23:30 і сьогодні вранці були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з'ясовується. Вдень були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджень і потерпілих немає. В обласному центрі протягом доби відносно тихо.

На Херсонщині російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю. На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється. В обласному центрі побільшало блок-постів. Ситуація в області критична.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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