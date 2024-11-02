"Шість сіл за два тижні": окупанти створили напівкотел навколо Курахівки, - Bild

Російські війська завершили захоплення напівкотла навколо Курахівки Донецької області.

Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

За інформацією Юліана Рьопке, на початку жовтня російська армія прорвалася з-під Мар'їнки та вийшла до берегів Курахівського водосховища. На північ вони захопили місто Українка. Між цими двома напрямками утворився напівкотел із центром у селищі Курахівка.Наразі його повністю окупували російські збройні сили.

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Військовий аналітик стверджує, що за два тижні там окупанти захопили близько 50 кв. км. території.

Крім того, російська армія підходить до Курахівського водосховища з південного заходу, з-під Вугледару.

Рьопке стверджує, що там за два тижні ворог захопив близько 200 кв. км території та п'ять сіл. Зараз лінія фронту проходить поблизу села Максимівка, за 15 км від водосховища та міста Курахове. На південно-східному напрямку окупанти захопили село Катеринівка за 12 км від Курахового.

Нагадаємо, аналітики Deep State стверджують, що російські війська залучили велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

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