Шість тисяч людей стоять в черзі на евакуацію: мер Мелітополя про виїзд з окупованих територій

Усі охочі виїхати з тимчасово окупованих територій, мають стояти у довжелезній черзі у Василівці, перед тим, як потрапити до Запоріжжя.

Про це розповів мер міста Іван Федоров в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону.

"Шість тисяч людей стоять в черзі на евакуацію. Щонайменше 5-7 діб ночують на узбіччі. На сьогодні немає безпечного шляху. Є другий шлях – через Крим. Він значно швидший в часі, але також він є небезпечний. Його використовують наші люди. Тим, хто поспішає і має таку можливість – ми також рекомендуємо використовувати цей шлях для евакуації", - сказав Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: