Шість вертольотів злетіли в Білорусі: повітряну тривогу оголошено у багатьох областях України

Група з шести вертольотів відлетіла з Мачулищ в південно-західну частину країни.

Про це повідомляє джерело моніторингу військової активності країни "Беларускі Гаюн".

У районі 15:15 помічено проліт 6-ти гелікоптерів з боку військового аеродрому "Мачулищі" у бік Фаніполь (Дзержинський район, Мінська область). Імовірно, летіли 3 одиниці Мі-8 та 3 одиниці Мі-24.

"Беларускі Гаюн"

15:25 Проліт цих гелікоптерів у районі Стовпців (Мінська область) у напрямку військового аеродрому в Барановичах.

15:40 Імовірно, один із групи гелікоптерів, а точніше Мі-8, зайшов на посадку на військовий аеродром у Барановичах. Інші продовжили політ у південно-західному напрямку.

16:00 5 гелікоптерів (2 Мі-8 і 3 Мі-24), що залишилися, пролетіли над Івацевичами (Брестська область) у напрямку Берези (Брестська область).

16:10 Група з 5 вертольотів заходить на посадку на військовий аеродром "Осівці" (Березівський район, Брестська область).

Тим часом карта повітяних тривог в Україні свідчить, що майже в усіх областях люди прямують в укриття.

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