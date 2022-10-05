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Шість влучань і вибухи, постраждала людина: наслідки удару дронами по Білій Церкві

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Шість влучань і вибухи, постраждала людина: наслідки удару дронами по Білій Церкві

Фото: MIL.IN.UA

У ніч проти 5 жовтня російська армія завдали удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області.

Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, станом на ранок 5 жовтня триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби: 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується. 

"Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - наголосив керівник Київщини. 

Нагадаємо, у Київській області під час оголошеної проти ночі 5 жовтня повітряної тривоги місцеві мешканці в соцмережах повідомили про характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, які застосовують для атак російські окупанти. Згодом у Білій Церкві пролунали вибухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8792
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