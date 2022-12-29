Шизофренія в Кремлі: чи може Путін обрати найрадикальніший сценарій

Диктатору не вдалося вплинути на Захід за допомогою газового шантажу, але в нього ще є варіанти.

Немає ніяких ознак, що очільник Кремля Володимир Путін змінив свою мету щодо України. Він так само вірить, що Україну як націю, як державу потрібно зруйнувати, що вона має бути чимось посередині — між васалом і колонією Росії.

В інтерв’ю ТСН.ua міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін розповів про те, чим керується кремлівська влада на чолі зі своїм очільником.

"У Кремлі шизофренія у всіх різна. Але поки останнє слово там — за президентом РФ Путіним. Він визначає ключові рішення. Поки немає ніяких ознак, що Путін змінив свою мету щодо України. Він "щиро" шкодує, що йому не вдається "поєднати російський народ". Він реально бачить це своєю місією. Він живе в реальності історії, яку сам собі створив", — зазначив Клімкін.

Ексміністр впевнений, що президент РФ стовідсотково не зупиниться, а лише підніматиме ставки.

"Поки що все грає не на нього. Нам навіть зміни клімату допомагають. Зима поки тепла, що працює на нас", — зазначив Павло Клімкін.

Він також торкнувся питання енергетичної зброї з боку Путіна, зазначивши, що диктатору не вдалося вплинути на Захід за допомогою газового шантажу.

"Щодо газових сховищ в Європі, то в Німеччині - 90%, в інших країнах - 77-78%. Це насправді означає, що питання газопостачання на цю зиму вирішено. На наступний рік також. Фактично енергетичної зброї в руках російського режиму вже немає. Залишилася тільки ядерна і продовольча", — додав ексміністр.

За його словами, у Москві намагаються зробити РФ основним гравцем на незахідних ринках і таким чином тримати західний світ "за горло" через ядерну зброю, а незахідний — через зашморг продовольчої зброї.

"Насправді всі зрозуміло, що сподівання Путіна виявилися марними. Так само зрозуміло, що час грає проти путінського режиму. Незважаючи на форму шизофренії, у Кремлі прекрасно вміють рахувати гроші і розуміють, що після запровадження обмежень на російську нафту, ембарго на ЄС — мінус 23% морських постачань нафти — ціна на російську нафту падає", — додав Клімкін.

Водночас він зауважив, що крах "енергетичних ілюзій" Путіна не означає, що у російської влади немає грошей для ведення війни проти України.

"Якщо вони будуть вести війну так, як зараз, в них може вистачити грошей, приблизно, до путінських виборів. Тож, дуже важливо, щоб Захід не зупинився у наданні допомоги Україні", — сказав Клімкін.

Зазначимо, що міністр економіки Німеччини Роберт Габек раніше заявляв: Росія та її очільник вже на шляху до поразки у війні проти України.

А генерал у відставці Джеймс Джонс зазначив, що РФ зазнала поразки вже сьогодні і Москві довелося змінити першочергову мету, яку їй, вочевидь, вже не досягти.

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