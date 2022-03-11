Шкарлет повідомив області, у яких відновлюється навчання і у якому форматі воно буде

Шкарлет повідомив області, у яких відновлюється навчання і у якому форматі воно буде

Відновлюють навчання для дітей там, де це можливо.

В Україні у низці областей, де немає активних бойових дій через цинічний напад Росії, яка вбиває цивільних людей і знищує інфраструктуру, від наступного тижня відновлять навчання.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

Голова Міносвіти нагадав, що від початку нападу РФ в Україні призупинили навчання на два тижні. Тепер там, де це можливо, ухвалили рішення відновити освітній процес.

"Від понеділка у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях відновлюється навчання. Формат обиратиме кожен заклад освіти самостійно", - сказав він.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили для випускників 11 класів скасувати ДПА, ЗНО та вступні іспити саме на 2022 року. За словами Шкарлета, Механізм буде створений на кшталт ЗНО без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі в жодних корупційних схемах.

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