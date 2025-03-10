"Шкода, але ми боротимемося": українські військові оцінили ситуацію без допомоги США

3 березня Трамп віддав розпорядження про зупинку військової допомоги Україні, намагаючись змусити Київ піти на прискорені мирні переговори з Росією.

Рішення президента Дональда Трампа про призупинення військової підтримки України несе серйозні виклики для українських військових, проте вони готові продовжувати боротьбу.

Про це заявили бійці мобільного підрозділу ППО поблизу Києва в інтерв’ю Business Insider.

Солдати, які попросили не називати їхні імена з міркувань безпеки, зізналися, що розчаровані рішенням США, проте налаштовані знаходити способи для подальшого захисту країни.

"Я не вважаю це рішенням американського народу, це рішення однієї людини. Шкода, але ми боротимемося", – сказав один із військових на ім’я Олексій.

Його командир, також Олексій, наголосив, що життя українців напряму залежать від військової допомоги США. "Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено найближчим часом. Ми на своїй землі й хочемо її захищати", – додав він.

Наслідки скорочення допомоги

3 березня Трамп віддав розпорядження про зупинку військової допомоги Україні, намагаючись змусити Київ піти на прискорені мирні переговори з Росією.

Протягом наступних днів Вашингтон припинив обмін розвідданими та обмежив доступ України до супутникових знімків, що значно ускладнило ситуацію на полі бою.

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За даними Business Insider, військові на передовій вже відчувають труднощі, зокрема, через можливий дефіцит боєприпасів. Наприклад, мобільні підрозділи ППО використовують американські кулемети M2 Browning калібру .50 для знищення російських безпілотників-камікадзе.

"Якщо в нас закінчаться боєприпаси для американського кулемета, ми скористаємося іншими гарматами. Навіть меншого калібру – але ми все одно виконаємо свою роботу", – заявив один із військових.

Політичні наслідки

Рішення Трампа викликало неоднозначну реакцію серед українських чиновників.

Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань національної безпеки, вважає, що Україна може вести тактичні бойові дії без підтримки США, але для стратегічних зусиль участь Вашингтона критично важлива.

Командувач Територіальних сил оборони і мер Ірпеня Олександр Маркушин також висловив занепокоєння:

"США – могутня країна. Якщо не вони, то ніхто не зупинить Росію", – заявив він в інтерв’ю Business Insider.

На тлі скорочення американської підтримки Україна покладається на власний військово-промисловий комплекс та допомогу європейських партнерів, яка поступово зростає. Однак, як наголошують військові та експерти, роль США залишається вирішальною, особливо у сфері протиповітряної оборони.

"Важко сказати, що буде далі", – підсумувала єдина жінка в підрозділі ППО, Світлана.

Росія може використати ситуацію на свою користь

Поки що не зрозуміло, скільки часу триватиме призупинення військової підтримки України з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово натякав на своє незадоволення тим, як Володимир Зеленський реагує на американські зусилля припинити війну, пише BI.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що Росія скористається цією паузою, посиливши свої удари по Україні. На їхню думку, припинення військової підтримки з боку Вашингтона може стати поштовхом для активізації ракетних і безпілотних атак російських військ.

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Українська влада вже повідомила про значне загострення ситуації: лише за останні вихідні внаслідок російських ударів загинуло понад два десятки людей, ще десятки отримали поранення.

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. З окрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.