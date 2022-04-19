Школи, дитячі садочки, багатоповерхівки: на Луганщині окупанти зруйнували майже всю цивільну інфраструктуру

Школи, дитячі садочки, багатоповерхівки: на Луганщині окупанти зруйнували майже всю цивільну інфраструктуру

На Луганщині окупанти зруйнували майже всю цивільну інфраструктуру. Бомбами и ракетами пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, дитячі садочки, школи, ТЦ та цивільні комунікації.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

У місті Кремінна рятувальники ліквідували п’ять загорянь приватних будинків. Пожежі відбулися після ворожих обстрілів. А у Новодружеську надзвичайники гасили вугілля на відкритій території біля шахти. Звідти евакуювали двух людей з обмеженими фізичними можливостями.

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“Надзвичайники Лисичанська ліквідували загоряння двух приватних будинків, в які влучили ворожі снаряди. На щастя, загиблих чи травмованих на даних подіях не було”, - додали у пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти готують провокації, щоб звинуватити ЗСУ.

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