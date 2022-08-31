Школярам потрібно дати із собою на навчання тривожний рюкзак: фахівці склали список необхідного

Тривожний рюкзак для школярів, які підуть до школи став необхідністю, зазначається в ТСН.

Портфель Лев в школу раніше не носив, бо книжки та все необхідне зберігалося в класі. Цього року наплічник в малого буде, але тривожний. «Це короткий час тому тривожний наплічник, як поняття, було відоме тільки військовим, або правоохоронним органам. Ми завжди знали, що це таке і завжди він був готовий у кожного. Ніколи ми не думали, что наші діти мають мати щось таке, як тривожний наплічник», - каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Аби скласти все необхідне, мама Лева Юля взяла маленький рюкзачок для спортивної форми і склалв в нього все із рекомендації від поліції. В кожної дитини з собою має бути: пляшка питної води, перекус, записка з контактами родичів чи опікунів, телефон з зарядкою та павербанком, ліки, які дитина приймає, комплект одягу та білизни на зміну та улюблена іграшка, аби малюку було простіше переживати стрес.

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Юля каже, запасним комплектом одягу в тривожному наплічнику її Лева буде – його спортивна форма. «Ми завжди носили спортивну форму і він так і залишається, одяг, змінне взуття. Білизну, я ще додала про всяк випадок», - каже мама школяра.

Воду Лев теж завжди носив з собою. Телефон у їхній школі дітям раніше не дозволяли, натомість тепер – його треба брати з собою обов’язково. Юлі це правило – подобається. Теж вперше Юля написала записки з номерами телефонів, свого та чоловіка, але зробила це неправильно: необхідно вказати повні імена та бажано – адреси батьків. «Нотатки з контактами батьків, або близьких родичів, які мають постійний зв'язок, з якими можна зконтактувати спеціальним службам і поліції у випадку необхідності», - пояснюють в поліції.

Контактну інформацію членів родини малюкам краще розмістити не лише у наплічнику, а й у кишенях одягу, на випадок, якщо малеча загубить рюкзак чи розгубиться у стресовій ситуації.

«В мене була ідея щодо нагрудного якогось значка… Побігти купити і приклеїти на звороті якусь наліпку з телефоном, щоб я вранці йому чіпляла цей значок і була впевнена, що телефони з ним», - каже Юлія.

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