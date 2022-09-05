Школярам-волонтерам, які збирали кошти на "Байрактар", турки подарували поїздку на завод виробника

Двом луцьким школярам, які продавали фрукти, а гроші збирали на ЗСУ, виробник «Байрактарів» подарував поїздку на море. Діти не просто відпочили, а й побували на заводі, де виготовляють уже легендарні безпілотники.

Тепер уже шестикласники Давид та Сергій показують конструктори безпілотники, які їм подарували у Туреччині. Про них вони можуть розповідати годинами, йдеться в ТСН.

А от неіграшкові, а справжні «Байрактари» хлопці побачили на заводі, де їх виготовляють, туди для них організували екскурсію. Поїздка до Туреччини для школярів та їхніх батьків стала несподіванкою.

А почалося усе з черешні. Хлопці вирішили продавати плоди, а виручені гроші – віддати волонтерам на купівлю «Байрактарів» для військових. «Вони вхопилися за цю ідею. Все ми будемо, ми зробимо, ми самі, ми зможемо», - розповідає мама Сергія.

Дідусь Сергій, на обійсті якого і росте черешня, коли дізнався про задум свого онука та його друга, дуже ними пишався. Рвати черешні взялися двома сімейними підрядами. «Дідусь нам ще обрізав деякі гілки, щоб ногам було легше, бо ми деякі не діставали», - розповідає Сергійко.

А потім черешні хлопці поїхали продавати у місто. Розповідають, навіть не сподівалися, що біля їхньої торгової точки буде такий ажіотаж. На потреби ЗСУ вдалося зібрати тисячу двісті гривень. Про ініціативу юних волонтерів дізналися представники заводу, де виготовляють безпілотники і вирішили їх запросити до Туреччини. Вчинок школярів їх дуже вразив. «Як вони хочуть отримати ці «Байрактари» для своєї країни. Тобто вони були вражені оцим єднанням людей за свою Батьківщину», - розповідає координаторка інвестиційних проектів компанії «Байкар» Наталія Озден.

Повідомлення про поїздку представники заводу надіслали батькам у соцмережі. Ті спершу подумали, що це жарт. «Не повірили, ні хлопці, чесно кажучи, і батьки не повірили в такий реально суперовий подарунок для дітей», - каже мама Давида.

Самі ж хлопці припиняти волонтерити не збираються. Уже придивляються до врожаю, який дозріває у саду та на городі і будують плани, як ще можна заробити для військових.

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