Школярі США зібрали гроші для українців на модульні будинки, які вже встановлюють на Київщині

Нове житло за три дні - саме стільки часу потрібно, щоби зібрати модульний будинок.

Три такі будиночки вдалося придбати за кошти, які зібрали американські школярі для українців, чиї домівки знищили російські снаряди. Будиночки американці приїхали збирати особисто - до Макарова на Київщині, йдеться в ТСН.

Тут чимало родин втратили оселі після обстрілів. Серед них і родина пані Олени. Її 13-річний син Міша дивом уцілів, коли посипалась стеля й осколки, які нікого в будинку не зачепили. Міша разом із мамою і дідусем вибігли з хати, бо почалася пожежа. І буквально за годину від їхньої оселі залишилися самі лише стіни. Олена з сином виїхали з Макарова. А от їхній дідусь залишився, сказав, що буде в літній кухні, і не пережив подальших обстрілів.

Фура і ще кілька автівок підвезли до обійстя пані Олени елементи модульного будинку, який поставлять у дворі. Гроші на нове житло зібрали школярі зі Сполучених Штатів Америки. Вони приїхали до України – допомогти у збиранні будинку і познайомитися з Оленою та Михайлом.

Для пані Олени це все було несподіванкою. Вона трохи розгубилася і від такої уваги, і від розуміння, що в неї буде нове житло.

Американські школярі весь свій вільний час присвятили збиранню коштів для українців. «Це було непросто. Ми з друзями ставили стенди, показували людям фото з України, їхні знищені будинки. Ми ходили по сусідах і просили людей допомогти українцям», - каже волонтер Чейз, який збирав гроші для українських родин.

Модульний будинок збиратимуть протягом трьох днів. Вже такий готовий у пана Валерія на сусідній вулиці. Тут дві кімнати, хол, кухня з холодильником та електроплитою. У душовій – пральна машина, підведені усі комунікації. Валерій розуміється у будівельній справі, каже, будинок якісний. «До життя він придатний. Теплі стіни – 200 міліметрів товщиною. Я думаю, що зима покаже», - каже він.

Загалом, американські школярі зібрали на три такі модульні будинки. В них заселятимуть, насамперед, родини з дітьми, чиї домівки знищили російські снаряди.

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