Школярів у РФ почнуть готувати до війська за аналогією з СРСР: викрито черговий задум Кремля

Військовий вишкіл у школах РФ було скасовано у 1993 році.

Влада РФ знову намагається впровадити обов’язкову військову підготовку в школах за аналогією з СРСР, щоб підготувати молодь до майбутньої мобілізації, збільшити кількість призовників й посилити патріотичні настрої серед громадян країни-агресорки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у звіті 13 листопада.

Там нагадали, що міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив про плани повернути від вересня 2023 року до шкіл країни-терористки військовий вишкіл.

"Це повторення програми радянських часів, де учні проходили обов’язкову військову підготовку, програму, яка закінчилася в 1993 році. Ця підготовка включала непередбачені випадки хімічної чи ядерної атаки, надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова", - йдеться в повідомленні.

Як вказується, після незаконної окупації Криму Кремль намагався відродити подібний вишкіл. У 2014 року російські офіційні особи сподівалися, що ініціатива покращить якість призовників. Але за вісім років це не вплинуло на якість призовників у РФ, яка залишається поганою, з поганим моральним духом та обмеженою підготовкою.

Тож зараз у Росії розробляють програму навчання, яка, очікується, буде завершена до кінця 2022 року, після чого вона пройде процес затвердження

"Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин на навчальний рік. Це навчання, ймовірно, має на меті підготувати школярів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову. Ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проєкту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів", - підсумували у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники змушують учнів фотографуватися з портретом кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, на території тимчасово захопленої Донецької області росіяни мобілізували до окупаційної армії школяра. Хлопця відправили спочатку до Криму, а потім перекинули на Херсонщину.

Тим часом самі мобілізовані росіяни розповідають про жахливі умови, в які їх кинула РФ. Окупанти скаржаться, що брезент від дощу не рятує, а спати доводиться вдев'ятьох в одній землянці. Навколо неї бруд, імпровізовані грубки та "біотуалети" в кущах.

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