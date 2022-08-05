"Схлопнулися" б за два дні: Жданов розповів, чим для Росії могла б обернутися мобілізація

Для країни-агресорки Росії зараз найбільш вигідний варіант для поповнення запасу кадрів для війни в Україні - це прихована мобілізація.

Втім, навіть таке залучення до війська вже дає збої. Саме тому Росія починає формувати так звані "добровольчі батальйони". Для них армія агресора буде збільшувати грошове утримання, а також покращувати умови.

Про це в ефір "Апостроф TV" сказав військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, економіка Російської Федерації далеко не в найкращому стані. Саме тому для України "оголошення мобілізації в Росії, було б святом".

"Якщо ( в РФ - Ред.) призвуть 17 мільйонів військовозобов'язаних - так приблизно оцінюється російський мобресурс, то вони б "схлопнулися" за два дні. Стільки людей нагодувати, переодягнути, озброїти, поставити до строю і утримувати, вони фізично не змогли б. На жаль, такого не станеться. Скоріш за все в Росії те ж саме і розуміють", - наголошує експерт.

Рівень прихованої мобілізації теж починає знижуватися. Молодь не дуже активно хоче брати участь у розв'язаній Кремлем війній в Україні.

"Не викликають до військкоматів молодиків, які недавно відслужили чи пройшли гарячі точки. Так, вони прийшли до військкоматів, з ними бесіди провели: хтось відмовився, хтось погодився (служити - Ред.). Зараз починають готувати "добровольчі батальйони", куди приходять люди 50+, а не молодь. Бо молодь розуміє, що таке війна, що таке західний спосіб і рівень життя. Вони хочуть жити так, як на Заході, а не так, як вони сьогодні живуть в РФ - за винятком великих міст - як от Санкт-Петербурга чи Москви", - розповів Олег Жданов.

Як повідомлялося, на шостому місяці повномасштабного вторгнення до України російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів. В Росії нові угруповання формують Новосибірська, Курганська, Саратовська та Ульянівська області.

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