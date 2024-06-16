"Шлях до катастрофи": у Зеленського пояснили, чому умови Путіна про "мир" – неприйнятні

Диктатор Володимир Путін 14 червня заявив, що Росія готова сісти за стіл переговорів щодо України. Водночас він вимагає "повного виведення" ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Мова йде про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину.

Радник ОП Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі пояснив, чому умови Володимира Путіна про "мир" і припинення вогню – неприйнятні.

Він, зокрема зазначив, що на тлі Глобальної мирної конференції у Швейцарії Україна добивається саме сталого миру через поразку Росії, а не тимчасового фіктивного перемир’я – навіть якби воно означало припинення бойових дій уже завтра.

"Наразі не існує гарантій, які б завадили РФ поновити бойові дії в будь-який момент після укладення фіктивного перемир’я. Більше того, саме так і вчинить РФ, яка не буде покарана за масові злочини та руйнацію міжнародного права. РФ безумовно, одержить стратегічну перевагу. Поводитиметься на глобальних ринках ще більш зухвало. Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння й підготовки до нового етапу агресії чи агресій", - наголосив Михайло Подоляк.

Радник ОП зауважив, що тимчасове перемир’я абсолютно зафіксує окупацію з боку Росії частини українських земель і затвердить у світовому порядку право агресора на анексію територій військовим шляхом.

"Це буде вкрай насичена мілітарна зона. А «право сильного» і «право на загарбницьку війну» стануть ключовими елементами зовнішньої політики", - додав він.

Оскільки обов’язковою умовою "перемир’я" є відмова України від вступу до НАТО. Це дасть Росії надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу.

"⁠Справжнє відновлення України (території, інфраструктури, якості життя громадян) можливе лише за умови повернення контролю над територіями. Тимчасове припинення бойових дій не зупинить страждання мільйонів українців, які залишаються під окупацією, не дасть біженцям мотивацію повернутися з-за кордону, не зможе привабити інвесторів. Ще раз: мільйони громадян, у яких просто зараз Росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися. Слід пам'ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які лише розпалюють його апетит. Інакше – тільки шлях до катастрофи"⁠, - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на заяви Путіна про "мир" і "припинення вогню".

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