Шмат землі 12 на 12 км: у Міноборони назвали мізерні здобутки РФ за місяць шалених штурмів

У березні Росія втратила понад 200 солдатів за кожен квадратний кілометр української землі / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Російські окупанти продовжують вірити, що український спротив можна зламати безперервним вогневим валом. Ворог поливає позиції ЗСУ тисячами тонн чавуну та вибухівки, але результати цих зусиль залишаються мізерними.

Про жахливу математику війни повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.

Витративши колосальні ресурси, загарбники спромоглися захопити за місяць лише 160 квадратних кілометрів. Фактично, це територія, що дорівнює квадрату зі стороною трохи більше 12 кілометрів. При цьому ціною цього «досягнення» РФ стала втрата майже 34 тисяч своїх військових.

Реклама

В Міноборони зазначили, що окупанти не мають бажаних успіхів на землі та намагаються тиснути з повітря. Як зазначили на офіційному сайті оборонного відомства, у березні ворог випустив по Україні 7 987 керованих авіабомб (КАБів).

Цей показник перевищує лютневий «рекорд» на понад півтори тисячі одиниць.

Інтенсивність піхотних штурмів також залишається стабільно високою. За місяць на фронті відбулося 4 985 боєзіткнень, а пік активності припав на 17 березня — 286 атак за добу. Крім того, окупанти здійснили понад 115 тисяч артилерійських обстрілів, з яких майже три тисячі — з реактивних систем залпового вогню.

Сповільнення наступу та аналітика експертів

Закордонні фахівці також фіксують зміну динаміки на фронті. Аналіз Інституту вивчення війни вказує на серйозне сповільнення наступу ворога. У березні російським військам вперше за тривалий час не вдалося здійснити жодного прориву, натомість ЗСУ успішно відбили 9 квадратних кілометрів території.

Реклама

Сповільнення розпочалося ще наприкінці минулого року. Для порівняння: якщо в січні росіяни просунулися на 319 квадратних кілометрів, то в лютому — лише на 123. Експерти пояснюють це не лише стійкістю української армії, а й внутрішніми російськими обмеженнями зв’язку. Водночас березень відзначився рекордним використанням далекобійних дронів — понад 6400 одиниць.

Зі свого боку аналітики проєкту DeepState навели дещо інші цифри, зазначивши, що у березні ворог окупував близько 160 квадратних кілометрів, що на 27% більше за показники лютого. Найбільше боєзіткнень традиційно фіксувалося на Покровському напрямку (29% атак), а найбільше просування — на Гуляйпільському.

Експерти DeepState підрахували: якщо окупанти рухатимуться такими темпами, то теоретично зможуть захопити всю Донецьку область лише наприкінці 2029 року. Для досягнення заявлених раніше цілей до 2026 року їм довелося б щомісяця оковувати понад 600 квадратних кілометрів, що є малоймовірним сценарієм.