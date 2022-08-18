"Шматки стін позалітали у вікна сусідніх осель": що сталося із Чорноморським національним університетом в Миколаєві

Яких руйнувань зазнав заклад та як будуть вчитися студенти.

Росіяни продовжують цинично нищити українські заклади освіти. Цієї ночі дві ворожих ракети поцілили у Чорноморський національний університет в Миколаєві.

Про це 17 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Серед ночі росіяни двічі поцілили у Чорноморський університет ім. Петра Могили у Миколаєві.

У "Могилянці", як виш назиють місцеві, навчалися близько чотирьох тисяч студентів.

Попри війну університет не припиняв роботу. Тут працювала прийомна комісія, а абітурієнти готувалися до вступу.

Загалом пошкоджено 27 осель. У трьох з них повністю зняло дах. Комусь шматки стін університету позалітали у вікна. Аби бодай якось залатати дірки в оселі місцева влада роздає людям плівку і деревяні щити.

Те, що росіяни вгатять по університету було очевидним, каже ректор. Тиждень тому на сайті російської Міноборони вже традиційно вигадали легенду, нібито виш більше не цивільний. Стверджували буцімто у закладі базуються військові, склади боєприпасів і техніка.

Аби це спростувати ректор університету навіть взявся знімати приміщення на камеру. Ось це відео - порожній спортзал, коридори і жодного натяку на військових. На кадрах видно як в університеті триває набір студентів. Працює приймальна комісія, а випускники здають до бібліотеки книжки.

Не допомогло. Ну якщо у них було заплановано. Ну воно, да - вони це роблять. Вони нищать.

Це вже 50-тий навчальний заклад Миколаївщини, розстріляний окупантами. З 1 вересня навчання у місцевих школах і вишах - проводитимуть лише дистанційно.

Як повідомлялося, у МОН активно працюють задля повернення учнів до шкіл, проте безпека дітей та учителів залишається пріоритетом. Від 1 вересня вчитися офлайн можуть дозволити учням тих регіонів, де немає бойових дій. Крім того, наразі розглядається можливість розділення навчального процесу. Тобто деякі уроки будуть проводитися лише в навчальних класах, інші – онлайн.

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