Шмигаль і Боррель обговорили військову підтримку України, посилення санкцій та конфіскацію російських активів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час двосторонньої зустрічі у Брюсселі з високим представником Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем обговорили військову підтримку України, посилення санкцій та конфіскацію російських активів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр України наголосив, що оскільки немає жодних ознак того, що Росія готова припинити війну, вкрай важливим є оперативне та безперебійне постачання військової допомоги.

"Україна зацікавлена у вашій ініціативі щодо започаткування військової Місії ЄС з підтримки для України в рамках Спільної політики безпеки й оборони. Головним її завданням має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військовослужбовців. Структури України та ЄС мають спільно опрацювати це питання для якнайшвидшого розгортання місії", – зазначив очільник уряду України.

Шмигаль також закликав партнерів активізувати роботу над впровадженням 8-го пакета антиросійських санкцій, куди б увійшло повне енергетичне ембарго та відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT.

"Зараз Україна завершує формування переліку пропозицій. Під час їхнього опрацювання були враховані найбільш резонансні злочини росії", — зазначив прем’єр-міністр України.

Сторони обговорили також посилення співпраці України та ЄС щодо пошуку, конфіскації та передачі активів рф на відновлення нашої держави. Прем’єр-міністр України висловив сподівання, що всі держави-члени якнайшвидше ухвалять відповідне законодавство на національному рівні.

Нагадаємо, Шмигаль очікує, що Німеччина збільшить постачання важкого озброєння: прем'єр приїхав з робочим візитом до ФРН.

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