Шмигаль попередив про нові масовані удари Росії по енергосистемі: як до цього готується Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

Про це він написав у Facebook.

Шмигаль зауважив, що наразі:

Відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті.

По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих.

По ТЕЦ: відремонтовано 70%.

По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати.

"Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

"Ремонтна кампанія йде за планом. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", - повідомив очільник уряду.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров повідомив, що в Україні відбувається найбільша ремонтна кампанія енергетичної системи за всі часи незалежності.

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