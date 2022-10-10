Шмигаль повідомив, коли в регіонах відновлять електропостачання після масованих обстрілів України

Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури фахівці, які одразу після ракетних обстрілів РФ 10 жовтня приступили до ліквідації наслідків, зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра, 11 жовтня.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем‘єр-міністр України.

За його даними, вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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"Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням... Жодні ракети не зламають нашу віру в перемогу. Продовжуємо роботу", - пише Шмигаль.

Прем‘єр закликав всіх українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години. За його словами, це вкрай важливо і йдеться лише про ці кілька днів, поки тривають відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ!", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення.

Як повідомлялося, близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

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