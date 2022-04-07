Шмигаль повідомив, скільки в Україні вимушених переселенців та скільки повернулися з-за кордону

Кількість переселенців дорівнює кількості тих, хто повернувся на Батьківщину.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ті території, які вже звільнені, держава крок за кроком відбудовуватиме, а також допомагатиме всім, хто вимушено переїхав і хто залишився.
Про це голова уряду сказав у відеозверненні 7 квітня.
"Будемо допомагати всім, хто вимушено переїхав і хто залишився. Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на Батьківщину з-за кордону", – повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше прем’єр повідомив, що загальна сума втрат України від вторгнення Росії значно перевищуватиме 1 трлн дол.
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