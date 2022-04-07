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Шмигаль повідомив, скільки в Україні вимушених переселенців та скільки повернулися з-за кордону

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Шмигаль повідомив, скільки в Україні вимушених переселенців та скільки повернулися з-за кордону

Денис Шмигаль / Facebook

Кількість переселенців дорівнює кількості тих, хто повернувся на Батьківщину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ті території, які вже звільнені, держава крок за кроком відбудовуватиме, а також допомагатиме всім, хто вимушено переїхав і хто залишився. 

Про це голова уряду сказав у відеозверненні 7 квітня.

"Будемо допомагати всім, хто вимушено переїхав і хто залишився. Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на Батьківщину з-за кордону", – повідомив Шмигаль.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

Нагадаємо, раніше прем’єр повідомив, що загальна сума втрат України від вторгнення Росії значно перевищуватиме 1 трлн дол.

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