Шмигаль повідомив, який під час війни дефіцит бюджету щомісяця має Україна

Шмигаль повідомив, який під час війни дефіцит бюджету щомісяця має Україна

Сума коштів у держбюджеті, яка потрібна країні для виживання під час війни, значно, драматично перевищує бюджет мирного часу.

Військовий бюджет у рази перевищує потреби бюджету мирного часу.

Про які суми йдеться в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Потреби оцінені нашим Міністерством економіки та підтверджені МВФ і Світовим банком на рівні дефіциту бюджету 4,5-5 млрд доларів на місяць. Сюди входить постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка. Зараз у нас починаються нові виклики – це розмінування і відновлювальні роботи", - заявив очільник українського уряду.

Шмигаль зазначив, що на відновлення у звільнених областях і територіях вже виділено 1,6 млрд гривень. Це тільки на першочергове відновлення: очищення доріг, розбір завалів, ремонт вікон та дахів. Навіть ці речі коштують дуже дорого. Повноцінне відновлення буде набагато дорожчим, додав прем'єр.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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