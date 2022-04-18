Шмигаль про малий та середній бізнес в Україні: "Втрати колосальні"

Прем'єр-міністр закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес.

Попри всі труднощі та виклики, країна повертається до роботи.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це необхідна умова для перемоги країни, тому робиться все, аби якомога більше бізнесів знову запрацювало.

Зокрема, уряд виділив перші 200 млн грн для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців.

"Виплата у 6,5 тисяч гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу. За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяг роботи. Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10-20%, якщо порівнювати з початком квітня. Втрати, які вже понесли підприємці, колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню", – зазначив він.

Також Шмигаль закликав українців підтримувати вітчизняний бізнес – особливо малих та середніх підприємців, оскільки так можна допомогти перезапустити економіку.

"За підтримки держави вже більше 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють", – додав політик.

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