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Шмигаль про наслідки масованої атаки по Україні: 20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Шмигаль про наслідки масованої атаки по Україні: 20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив наслідки масованої атаки по Україні / Колаж: ТСН.ua

За словами прем'єра, рятувальники від самого ранку розбирають завали та дістають постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Україні з боку окупантів 21 вересня постраждали 20 людей та пошкоджені 40 будівель.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що вночі російські війська випустила по мирних містах України 43 ракети.

"Внаслідок цієї терористичної атаки було пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей", – зазначив очільник уряду.

"Наші рятувальники від самого ранку розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу. Дякую їм за службу. А також дякую нашим силам ППО, які збили більшість ракет, чим врятували не одне людське життя", – зазначив Шмигаль.

Руйнування в Черкасах після ракетної атаки 21 вересня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Руйнування в Черкасах після ракетної атаки 21 вересня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ракетна атака по Україні

Російська армія влаштувала масовану атаку по Україні десятками ракет у ніч та вранці 21 вересня. Силам ППО вдалося збити 36 із 43 запущених ворожих цілей. Зафіксовані влучання та падіння уламків у різних областях. Зокрема, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи! Росія запустила ракети, які змінюють напрямок! - Подробиці від Ігната

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Дата публікації
Перегляди
1034
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