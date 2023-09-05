Шмигаль про реформу ВЛК: як буде працювати нова ветеранська політика "Гідність та повага"

Ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати.
В Україні уряд запроваджує нову ветеранську політику “Гідність та повага”. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій піде у минуле.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати. Що змінилося:
- ВЛК стало вдвічі більше. До оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.
- Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів.
- “Довідки ходять за військовими”. Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.
“Паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини”, - підкреслив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що до 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.
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