Шмигаль про реформу ВЛК: як буде працювати нова ветеранська політика "Гідність та повага"

Ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати.

В Україні уряд запроваджує нову ветеранську політику “Гідність та повага”. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій піде у минуле.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати. Що змінилося:

ВЛК стало вдвічі більше. До оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів.

“Довідки ходять за військовими”. Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.

“Паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини”, - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що до 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Читайте також: