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Шмигаль про реформу ВЛК: як буде працювати нова ветеранська політика "Гідність та повага"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Шмигаль про реформу ВЛК: як буде працювати нова ветеранська політика "Гідність та повага"

Прем'єр Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати.

В Україні уряд запроваджує нову ветеранську політику “Гідність та повага”. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій піде у минуле. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ветеранська політика наразі ще не завершена, проте вже має перші результати. Що змінилося:

  • ВЛК стало вдвічі більше. До оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.
  • Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів. 
  • “Довідки ходять за військовими”. Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.

“Паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини”, - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що до 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

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Дата публікації
Перегляди
29
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