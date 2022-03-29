Шмигаль про санкції проти Росії: "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя"

За словами Дениса Шмигаля, Росія ізольована, але цього мало.
Гуманітарна та фінансова допомога, а також санкції проти агресора стали ключовими напрямками підтримки світу України під час війни, яку розпочала РФ.
Про це під час першого засідання Кабінету міністрів від 24 лютого сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що гуманітарна допомога тепер їде через кордон без жодних черг за 10 хвилин по декларації на 1 сторінку. Від 4 березня до України завезли вже 160 тисяч тон такої гумдопомоги.
"Далі по санкціях: вони вже безпрецедентні. Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній", – заявив він.
Також Шмигаль зазначив, що щодня ведуться розмови щодо фінансової підтримки України.
"Понад 3 млрд доларів уже отримали. Ще щодо 10 млрд доларів ведемо перемовини. І це лише початок",– додав прем'єр-міністр.
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