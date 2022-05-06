Шмигаль про ситуацію в Маріуполі: "Знищені понад 95% будівель, будуть десятки тисяч жертв"

За словами Шмигаля, у Маріуполі надзвичайно важка ситуація, знищено понад 95% всіх споруд, “Азовсталь” залишається оточеною.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Маріуполі внаслідок російської агресії знищено понад 95% всіх споруд.
Про це він сказав у інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP.
“У Маріуполі надзвичайно важка ситуація. Як казав мер Маріуполя: “Якщо десь є пекло на землі, воно сьогодні у Маріуполі”. Там дійсно знищено понад 95% всіх споруд, у тому числі цивільних, житла людей. “Азовсталь” залишається оточеною, ідуть важкі бої. Вчора-сьогодні російські війська намагалися прорватися і заходили вже у периметр заводу”, - заявив Шмигаль.
Він зауважив, що українські захисники гідно відбивають атаки росіян.
Прем'єр-міністр зауважив, що не володіє точною інформацією щодо кількості жертв серед мирного населення у Маріуполі.
“Я лише можу підтвердити, що це дійсно будуть десятки тисяч. Ми не маємо доступу, ми бачимо лише скудні відеокадри з Маріуполя. Ми бачимо, що могили людей просто у дворах, тобто їх, братські могили, створювали прямо там, де були ці жертви. Скільки їх ще є під завалами, ніхто не знає. Місто фактично наполовину окуповане, тому доступу немає. Але порівнюючи з тими трагедіями, які відбувалися в інших містах, там, де ми отримали доступ, де ми порахували кількість жертв, у Маріуполі це, безумовно, десятки тисяч цивільних людей”, - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, що на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час припинення вогню російські окупанти з ПТРК підбили автомобіль, який рухався, щоб евакуювати цивільних. У результаті один боєць загинув, шестеро поранені.
Читайте також: