Шмигаль розповів про перший етап відновлення України та що уже вдалося зробити

Шмигаль розповів про перший етап відновлення України та що уже вдалося зробити

Процес повного знешкодження вибухонебезпечних предметів займе час, у певних областях це можуть бути місяці, сказав Шмигаль

Уряд почав реалізацію плану відновлення України. Перший етап стосується безпеки громадян. Тому на нещодавно звільнених від російського окупанта територій розпочали процес розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 15 квітня.

За його словами, російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, як він додав, ще місяцями, роками українці будуть знаходити та знешкоджувати залишки "руского міра".

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Тому Кабінет міністрів уже зараз почав роботу над створенням Міжнародного центру розмінування. Про це очільник українського уряду говорив із заступником Генсекретаря ООН, з лідерами європейських країн та з усіма нашими партнерами, які разом із нами відвідували Бучу й Бородянку. Також Шмигаль повідомив, що Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами мають розробити багаторічну Державну протимінну стратегію.

"Процес повного знешкодження займе час, у певних областях це можуть бути місяці. Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами мають розробити багаторічну Державну протимінну стратегію. Така стратегія має включати не лише поетапний пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, але також має охопити інші сфери – від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть, як виглядають ці предмети.

Той жах, який ми побачили в Ірпені, Бучі, Бородянці, десятках інших сіл та міст, неможливо описати. Наші сапери знаходять заміновані дитячі іграшки, пральні машини, мішки з картоплею, дитячі майданчики. У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях закопані тисячі мін. Дії російських військ на території України – це чисте зло, яке має бути покараним і ніколи не може бути пробаченим", - зауважив прем'єр України.

Шмигаль додав, що на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок.

"Я окремо прошу і звертаюся до батьків із міст та сіл, які були деокуповані: розповідайте дітям про небезпеку, не відпускайте їх на прогулянки за межі населених пунктів, за межі території, де вже проведена протимінна робота. Міністерству внутрішніх справ уже доручено збільшити чисельність саперів та рятувальників, аби пришвидшити цю роботу. Але перевірити доведеться тисячі квадратних кілометрів території, тому прошу всіх бути пильними та відповідальними", - закликав Шмигаль.

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