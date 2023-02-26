Шмигаль розповів про реформу ВЛК: "Довідки мають "ходити" за військовими"

Головною метою реформи є автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

У Раді працюють над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Як розповів Шмигаль, реформу уже обговорили з урядовцями, парламентарями, представниками ОП та військовими.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", – підкреслив прем'єр.

Прем'єр розповів, що головною метою реформи є автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Відтак військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри та Мінветеранів уже представила свої напрацювання.

Крім того, на засіданні обговорили питання отримання довідки про обставини поранення з військової частини. Незабаром послуга має вийти у цифровому режимі.

"Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії", – підсумував прем'єр.

Зазначимо, що в Офісі президента розглядають заборону купівлі сигарет, алкоголю та інших підакцизних товарів за готівку.

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