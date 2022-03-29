Шмигаль розповів про роботу енергосистеми та ситуацію із пальним в Україні

Шмигаль розповів про ситуацію із енергосистемою в Україні.
Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналася до європейської енергосистеми ENTSO-E. Також Кабмін домовився із європейськими компаніями щодо постачання палива.
Про це під час першого засідання від початку війни Кабінету міністрів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Всі види генерації працюють. Вугілля на складах є. Газу маємо 9 млрд кубів у сховищах. Видобуток газу за перші 3 місяці майже не просів, порівняно з попереднім роком. Стосовно палива на АЗС. Прибрали акциз, знизили ПДВ з 20% до 7%. Як бачимо, ціна бензину впала на 10 грн. Сформували домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була з паливом. Тисячі тонн пального вже їдуть в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд запустив програму допомоги українцям, які стали вимушеними переселенцями через війну з російськими окупаційними військами.
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