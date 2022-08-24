Шмигаль розповів, що увійшло до найбільшого пакета військової допомоги Україні від США

США затвердили пакет військової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів.

Сьогодні, 24 серпня, Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет військової допомоги – на 2,98 млрд доларів. Це найбільший пакет військової допомоги від початку війни 24 лютого.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що саме включатиме військова допомога від США.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!" - зазначив Шмигаль.

Крім того, за його словами, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів. Це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, Шмигаль назвав рік, коли Україна буде повністю готова до вступу до Євросоюзу.

Читайте також: