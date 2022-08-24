Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шмигаль розповів, що увійшло до найбільшого пакета військової допомоги Україні від США

Дата публікації
Перегляди
3039
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шмигаль розповів, що увійшло до найбільшого пакета військової допомоги Україні від США

Фото: Getty Images

США затвердили пакет військової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів.

Сьогодні, 24 серпня, Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет військової допомоги – на 2,98 млрд доларів. Це найбільший пакет військової допомоги від початку війни 24 лютого.    

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що саме включатиме військова допомога від США.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!" - зазначив Шмигаль.

Крім того, за його словами, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів. Це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, Шмигаль назвав рік, коли Україна буде повністю готова до вступу до Євросоюзу.

Читайте також:

Шмигаль назвав 5 стратегічних завдань на шляху до перемоги

Шмигаль назвав 5 стратегічних завдань на шляху до перемоги

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація