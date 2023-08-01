Шмигаль розповів, як Україна захищатиме енергетичну систему від ракетних ударів Росії

Кабінет міністрів України спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також в Україні зняли бюрократичні обмеження для проведення ліній електропередачі та встановлення підстанцій. Це все повинно захистити українську енергетику від терористичних ударів РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник українського уряду наголосив, що в Україні буде децентралізація генерації, щоб захистити енергооб'єкти від ракетних ударів російських терористів. Для цього Кабмін ухвали важливі рішення.

"Один зі способів захисту енергооб’єктів від ворожих атак — децентралізація генерації. Її мобільність — запорука безпеки. Сьогодні Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також зняли бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу до ворога систему", - повідомив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію.

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