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Шмигаль розповів, як Україна захищатиме енергетичну систему від ракетних ударів Росії

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Марія БойкоМарія Бойко
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Шмигаль розповів, як Україна захищатиме енергетичну систему від ракетних ударів Росії

Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Кабмін вніс ряд змін у діяльність енергетичної системи.

Кабінет міністрів України спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також в Україні зняли бюрократичні обмеження для проведення ліній електропередачі та встановлення підстанцій. Це все повинно захистити українську енергетику від терористичних ударів РФ. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник українського уряду наголосив, що в Україні буде децентралізація генерації, щоб захистити енергооб'єкти від ракетних ударів російських терористів. Для цього Кабмін ухвали важливі рішення. 

"Один зі способів захисту енергооб’єктів від ворожих атак — децентралізація генерації. Її мобільність — запорука безпеки. Сьогодні Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також зняли бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу до ворога систему", - повідомив він. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію.

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Дата публікації
Перегляди
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