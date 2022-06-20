Шмигаль та канцлер Австрії обговорили можливості для експорту української продукції

Шмигаль та канцлер Австрії обговорили можливості для експорту української продукції

Також Шмигаль поінформував канцлера Австрії про обстріли Росією мирних міст та висловив подяку за допомогу в лікуванні українських військових.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером підтримку європейської інтеграції України та організацію "зелених" коридорів для експорту української продукції.

Про це очільник уряду повідомив у Twitter.

"Підтримку євроінтеграції України й організацію зелених коридорів для експорту української продукції обговорили під час телефонної розмови з Карлом Негаммером. Роль Австрії у цих питаннях є визначною", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ООН заявили про "пекло на землі" та закликали відкрити українські порти для зерна.

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