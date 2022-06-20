Шмигаль та канцлер Австрії обговорили можливості для експорту української продукції

Також Шмигаль поінформував канцлера Австрії про обстріли Росією мирних міст та висловив подяку за допомогу в лікуванні українських військових.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером підтримку європейської інтеграції України та організацію "зелених" коридорів для експорту української продукції.
Про це очільник уряду повідомив у Twitter.
"Підтримку євроінтеграції України й організацію зелених коридорів для експорту української продукції обговорили під час телефонної розмови з Карлом Негаммером. Роль Австрії у цих питаннях є визначною", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, в ООН заявили про "пекло на землі" та закликали відкрити українські порти для зерна.
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