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Шмигаль: Україна за період війни отримала 4,5 мільярда євро допомоги від міжнародних партнерів

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Шмигаль: Україна за період війни отримала 4,5 мільярда євро допомоги від міжнародних партнерів

pixabay.com

Україна за період повномасштабної російсько-української війни отримала 4,5 мільярда євро фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Це грантове фінансування, яке не потрібно буде повертати.

Україна вже отримала від міжнародних партнерів та друзів 4,5 мільярда євро. За останній тиждень 500 млн доларів надійшло від Світового банку.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 3 травня.

Очільник українського уряду подякував світовій спільноті за підтримку та зауважив, що це допомагає підтримувати всі соціальні виплати в повному обсязі, а також відкривати нові програми допомоги.

Також Шмигаль розповів, що Кабінет міністрів запускає спеціальну платформу для збору коштів у світі на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Кожна людина у світі невдовзі зможе зробити пожертву й допомогти Україні боротися за свою свободу.

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