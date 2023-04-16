Шмигаль: Втома від війни - це російський наратив, ми налаштовані на перемогу

Українці готові боротися за свою землю.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці готові й надалі боротися проти російських окупантів, а розмови про втому від війни є кремлівським наративом.

Про це глава українського уряду сказав на пресконференції під час візиту до столиці США.

Політик зазначив, що жодної втоми від військової підтримки союзниками не існує, а Україна, за його словами, продовжує тісну співпрацю з партнерами.

"Втома від війни в Україні — це російський наратив. Ми об'єднані з нашими партнерами, жодної втоми від військової чи донорської підтримки немає", — заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що українці налаштовані перемогти у війні з російськими загарбниками та повернути тимчасово окуповані території.

"Ми налаштовані перемогти в цій війні та звільнити наші території. Наголосив на цьому в розмові з журналістами за підсумками візиту у Вашингтон", - додав він.

Також політик додав, що за результатами переговорів із міністрами фінансів країн G7 у рамках Spring Meetings Rbtd отримав запевнення у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Зокрема, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Крім того, Швейцарія має намір надати Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років, а Данія планує створити спеціальний фонд, наповнивши його на 1 млрд євро.

Раніше Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. Сполучені Штати підтримують плани українського військового командування.

2023 рік стане роком перемоги: Шмигаль розповів про можливості відновлення економіки України

Читайте також: