Шмигаль закликав громадян сьогодні також обмежити енергоспоживання в пікові години

Уряд України просить громадян у вівторок обмежити споживання електроенергії від 17:00 до 23:00.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян сьогодні також обмежити енергоспоживання від 17:00 до 23:00 години.

Про це очільник уряду написав у Telegram.

Прем'єр розповів, що 10 жовтня українці у всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

"Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – від 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", - звернувся прем'єр.

Також, за його словами, через необхідність відновити пошкоджену критичну інфраструктуру у деяких регіонах буде застосовано графік вимкнення електроенергії.

Атака на енергосистему України

10 жовтня атака Росії на енергосистему України стала наймасштабнішою від початку війни. Окупанти завдавали ударів по всьому ланцюгу постачання електроенергії. Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста опинилося без електропостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців допомогти державі і зменшити споживання енергії. Він додав, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії у Києві та області.

Президент Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію, особливо в пікові години – від 17-ї до 22-ї.

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