Шмигаль заявив, що Україна готова демілітаризувати Крим

Україна готова демілітаризувати Крим, який російські окупанти перетворили на військову базу.

Росіяни ж зараз мають вибір - покинути окупований півострів добровільно або після демілітаризації військовим шляхом.

Про це під час саміту "Кримська платформа" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, росіяни зараз обстрілюють материкову Україну з території окупованого півострова, а тому військові об'єкти в Криму є законною військової ціллю ЗСУ.

Демілітаризація Криму необхідна для безпеки України та Європи.

"Україна вітала б добровільний вивід Росією своїх військ, військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України", - наголосив Шмигаль.

Після деокупації півострова Україна планує зробити з Криму сучасний європейський курорт. Це стане частиною плану з відновлення України після війни, який презентували у Лугано.

Голова уряду наголосив, що Крим стане стане частиною європейського транспортного простору, буде інтегрований до європейської мережі доріг, йдеться про створення потужного авіахабу.

Шмигаль додав, що буде презентовано новий бренд "Крим-365". Він передбачає створення інфраструктури цілорічного відпочинку. Планується будівництво готелів у співпраці зі світовими лідерами ринку, реалізація медичного туризму, будівництво найбільшого концертного майданчика. Також у Криму реалізовуватимуть енергетичні проєкти.

Нагадаємо, деокупація Криму відбудеться точно, і для цього Україна використовуватиме будь-які шляхи. Водночас глава держави Володимир Зеленський наголосив, що бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення Криму.

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