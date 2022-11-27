Шмигаль заявив, що Україні вдалося стабілізувати енергосистему: який нині дефіцит потужностей

Енергосистему України до кінця поточного тижня, 27 листопада, після масованих обстрілів РФ вдалося стабілізувати енергетикам. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його даними, над ремонтом зруйнованих окупантами мереж щодня працює понад 1000 фахівців.

Також читайте Ризик блекауту: скільки українців вже виїхали за кордон і яка робота для біженців є у Польщі

"Нездатні перемогти на полі бою російські терористи намагаються знищити українську енергосистему, аби зламати наш опір. Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%", - написав прем'єр.

Голова уряду також нагадав про підтримку міжнародних партнерів для стабілізації ситуації після обстрілів РФ. Так, "Укренерго" отримає від ЄБРР та Нідерландів 372 млн євро для оперативного ремонту мереж. Норвегія виділяє "Нафтогазу" 200 млн євро для закупівлі газу в наші ПГС. ЄБРР також виділяє на ці потреби 300 млн євро.

"Уряд України передає 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища. ЄС запускає програму "Генератори надії". Енергетичне обладнання для нашої енергосистеми просто зараз передають десятки країн", - додав прем'єр.

Востаннє росіяни масовано атакували Україну 23 листопада. Тоді через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні навіть відключили від енергосистеми блоки на трьох АЕС.

Коментуючи це, директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що російські окупаційні війська можуть влаштувати нові обстріли об’єктів енергетики України протягом наступного тижня.

Українців закликають максимально підготуватися до потенційної атаки. Що саме треба зробити, читайте тут.

Станом на ранок неділі, 27 листопада, на Львівщині все ще без світла було понад 700 населених пунктів області.

А у Києві та області, хоч і вдалося налагодити ситуацію із водою, світлом і зв'язком, зранку знову запровадили екстрені відключення електроенергії.

Читайте також: