Шмигаль заявив, що ЗСУ можуть розпочати контнаступ влітку

Премʼєр заявив, що уряд країни відчуває тиск з боку населення країни щодо початку контрнаступу.

Контрнаступ українських військових може розпочатись влітку і Україна повинна зробити все, щоб сили оборони були готові на всі 100%.

Про це заявив премʼєрміністр України Денис Шмигаль, який наразі перебуває з робочою поїздкою у Вашингтоні, інформує The Hill.

Шмигаль заявив, що уряд країни відчуває тиск з боку населення країни щодо початку контрнаступу.

"Проте ми не відчуваємо жодного тиску з боку наших партнерів та союзників. Вони розуміють, що щоб ми почали контрнаступ, нам потрібна більш ніж стовідсоткова готовність", - сказав він.

На питання про те, чи вплине якось на український контрнаступ витік секретних документів, Шмигаль заявив, що Україна обовʼязково звільнить всі свої території.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", – зазначив він.

Крім того, український премʼєр заявив, що Україна зазнає великих втрат через війну, як економічних, так і людських, але це не означає, що в українців нема мужності боротись до перемоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що майбутній контрнаступ ЗСУ наблизить фінал війни. Він прокоментував майбутній масштабний контрнаступ українських захисників. За його словами, вони будуть звільняти окуповані Росією території.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що українські військові можуть "значно відставатимуть" від початкових цілей очікуваного контрнаступу. Причина цього — проблеми ЗСУ з накопиченням військ, боєприпасів і техніки.

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