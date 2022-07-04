Шмигаль зустрівся у Лугано з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії: про що говорили

Шмигаль зустрівся у Лугано з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії: про що говорили

Сьогодні у швейцарському Лугано розпочалася Конференція з питань відновлення України.

Одна з перших зустрічей, яка відбулася в рамках Конференції, пройшла з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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На зустрічі українські представники з партнерами обговорили заходи, що сприятимуть посиленню торгівлі України з ЄС.

“Подякував за підтримку зусиль у відновленні роботи Промислового діалогу Україна — ЄС. Це може стати додатковим інструментом для поновлення діяльності українських промислових підприємств та ланцюжків постачання продукції. Цінуємо також рішення Єврокомісії надати 9 млрд євро Україні для покриття дефіциту бюджету. Перший транш у сумі 1 млн євро стане суттєвою підтримкою”, — наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна налаштована оперативно виконати кроки, визначені Єврокомісією у висновках про надання статусу кандидата. Наш уряд вже підготував відповідний план заходів.

“Переконаний, це дасть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України в ЄС”, — підкреслив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що Україна готує контрнаступ для повернення Херсонщини.

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