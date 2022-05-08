Шмигаль зустрівся з главою Бундестагу у Києві: про що говорили

Шмигаль зустрівся з главою Бундестагу у Києві: про що говорили

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із главою німецького Бундестагу Бербель Бас, яка прибула до столиці.

Шмигаль обговорив із Бербель Бас стратегічно важливі напрямки співпраці: зброю, санкції, фінанси та європейську перспективу.

Про це повідомив Урядовий портал.

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Як зазначається, Шмигаль привітав рішення Бундестагу про надання Україні важкої зброї. За його словами, саме такий вид озброєння може допомогти у захисті українських і європейських кордонів.

“Ми сподіваємося, що Німеччина як один із найбільших експортерів зброї може оперативно допомогти й розв’язати питання надання Україні достатньої кількості якісної зброї”, - сказав він.

Шмигаль і Бас також обговорили проблеми українського експорту сільгосппродукції.

“Війна сьогодні не лише в Україні. Гібридними методами Росія також веде війну у Європі. Енергетична криза, яку вона розпочала минулого року, міграційна криза, яку вона хотіла спричинити звірствами й убивствами цивільних людей в Україні, харчова криза, яку вона зараз спричиняє блокуванням наших портів та знищенням сховищ зерна”, - зауважив глава уряду.

Допомога Україні: США скликали військову конференцію своїх партнерів

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон вкотре провели розмову та обговорили підтримку обороноздатності ЗСУ. Під час розмови, зокрема, два лідери говорили про додаткову військову допомогу Україні та притягнення винних російських солдатів до відповідальності за звірства в Україні.