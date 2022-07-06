Шок для "бункерного товариства" і простих росіян: Піонтковський про звільнення Херсона

Опозиціонер припускає, що спочатку політичні еліти РФ боятимуться йти на переговори.

Звільнення Херсона українськими військами стане для росіян справжнім шоком, адже в РФ "завалиться уся піраміда брехні".

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

За його словами, особливо деокупація Херсона вплине на оточення Путіна, яке експерт називає "бункерним товариством".

"Тут станеться та ситуація, яка завжди виникає в бункерах. У Гітлера те саме було. Коли починають звільняти території і потрібно домовлятися з переможними противниками. Ця думка одразу завітає до всіх мешканців бункера", – зазначив Піонтковський.

Опозиціонер припускає, що спочатку політичні еліти РФ боятимуться йти на переговори через загрозу відповідальності за злочини разом з Путіним. Він закликає Україну послати відповідні "сигнали" до російської політичної еліти, щоб швидше завершити війну.

"Тоді вони здадуть президента Росії та деяких його посіпак, і на тому все почне завершуватися", – припускає експерт.

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Піонтковський вважає, що такий варіант може допомогти завершити війну Росії проти України.

"Взяття Херсона означатиме падіння всієї оцієї "піраміди брехні" всередині і в російському суспільстві, і в путінському бункері. Але до кінцевої перемоги залишиться дуже багато часу і жертв. Тому потрібно підштовхувати людей, які після взяття Херсона зрозуміють, що війна програна", – підсумував він.

Раніше Андрій Піонтковський заявив, що Франція та Німеччина бояться перемоги України.

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