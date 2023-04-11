"Шоковані сучасним оснащенням наших шкіл та лікарень": росіяни вивозять з Луганщини техніку і меблі

Російські загарбники вивозять техніку та меблі із державних установ, лікарень та шкіл тимчасово захопленої Луганської області.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"У Білокуракиному загарбники та місцеві зрадники винесли з будівель держзакладів апаратуру та меблі. За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням наших шкіл та лікарень. В обмін на "руський мир" вони забирають все, що має цінність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог не припиняє обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Не шкодують окупанти і цивільних.

"Загарбникам байдуже, що там є цивільні. Противнику все одно, яких поглядів ці люди і чому досі залишаються в напівзруйнованих селах. Артилерія руйнує все – житло, господарчі будівлі та адміністративні", – каже виконувач обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Нагадаємо, у населених пунктах Щастинського району Луганської області загарбники виселяють людей із власних осель, аби роздати порожні квартири російським окупантам.

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