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Шокувальна сума: стало відомо, скільки Україна витрачає щомісяця на війну

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Шокувальна сума: стало відомо, скільки Україна витрачає щомісяця на війну

Фото: Associated Press

Водночас на сьогодні держава потребує для відновлення та реконструкції до 411 млрд дол.

На військову кампанію Україна витрачає 130 млрд грн на місяць, а доходи держави становлять усього 80 млрд грн. Тож зараз необхідно створити умови для фінансування військового бюджету.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за результатами зустрічі з очільником Мінфіну України Сергієм Марченком.

"Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету (адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць). У ВРУ вже підтримано зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на військові потреби", – йдеться в заяві ЄБА.

Водночас Марченко нагадав, що Світовий банк публікував свіже дослідження про завдані українській економіці збитки та втрати. Так, на сьогодні Україна потребує для відновлення та реконструкції до 411 млрд дол.

В ЄБА назвали ключові напрямки відновлення. Йдеться про енергетичну інфраструктуру, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла, питання соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), створення умов для розвитку бізнесу (кредитні та грантові програми, страхування військових ризиків тощо).

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів, що за одними даними цифра руйнувань в Україні сягає близько 430 млрд дол., а за іншими – 700 млрд дол. І це не кінцеві суми, адже війна триває. Зокрема, в Україні було зруйновано житла на 150 млрд дол.  

Скільки мільярдів доларів потрібно для відновлення України? Сума вражає

Скільки мільярдів доларів потрібно для відновлення України? Сума вражає

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Дата публікації
Перегляди
1582
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