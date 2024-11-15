Шокувальне зізнання військового, який охороняв "Чонгар": "Нас здали – у нас був усього 1 БТР"

Прикордонники доповідали начальству про військову активність ворога у Криму, однак там запевняли, що "все добре, це у них навчання, нічого такого страшного".

Український прикордонник Олексій Ружиненко, який служив на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з окупованим Кримом, розповів про початок повномасштабної війни. Він пояснив, чому ворогу вдався бліцкриг на півдні.

Про це прикордонник розповів у інтерв’ю "Крим. Реалії".

Ружиненко у ніч проти 24 лютого 2022 року ніс службу на КПВВ "Чонгар" у Херсонкій області. Він став свідком перших хвилин повномасштабної війни. Бачив як колони російської військової техніки заходили з Криму. У день повномасштабного вторгнення Ружиненко потрапив у полон.

Перші ознаки вторгнення прикордонник помітив 23 лютого.

"Десь вдень уже приїжджали люди, тобто з території Криму їхали в Україну, і говорили, що там якісь війська стягуються ближче до кордону. Ми передавали на відділ. (Нам – ред.) говорили: "Все добре, це у них навчання, нічого такого страшного". Потім уже ближче до 10-11 вечора у них загасло світло. Ще якийсь час, може, годину, люди звідти виїжджали і заїжджали. Говорили, що там дуже багато військових, танки, БТР. Ми теж напряглися чуть-чуть і передавали", – розповів Ружиненко.

Наряд Олексія доповів про таки та "Гради". Близько 1:00 – 2:00 до прикордонників приїхало начальство. За словами Ружиненка, майор навіть виходив на Чонгарський міст, але потім поїхав своєю машиною.

"Лейтенант підійшов до нас, сказав, що збираємось, одягаємо бронежилети, каски і спускаємось в окопи. Ми спустились в окопи. Так нічого, в принципі, не говорив, що якийсь бій буде, ще щось. У нас один БТР був і, в принципі, все. У всіх – пістолети і автомати, і більше нічого не було", – пригадує прикордонник.

Велика війна, як каже Олексій, почалася під ранок. Підтелів ворожий дрон і повернувся назад. Буквально через 30 секунд почався обстріл з "Градів". Прикордонники встигли забігти до укриття. На думку Ружиненка, обстріл тривав 40 хвилин.

Олексій також поділився думками, чому у росіян вдався бліцкриг на півдні України:

"Мені здається, що просто здали нас і все. Слів навіть немає. Просто здали і все".

До слова, генерал-майор Андрій Соколов розповідав, чому не були підірвані мости на Чонгар.

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