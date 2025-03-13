Шольц назвав одну з цілей Росії у війні проти України, яку не можна допустити

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що однією з цілей російської агресії є демілітаризація Україні і цього неможна допустити, оскільки сильні Збройні сили України можуть гарантувати безпеку та стійке припинення вогню.

Про це Шольц сказав на спільній пресконференція з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою в Берліні, пише Tagesschau.

Він заявив, що Європа повинна продовжувати надавати Україні допомогу, оскільки російська агресія триває.

"Припинення вогню дає можливість вивчити шляхи до довгострокового миру, сказав Шольц. Це може стосуватися подальших кроків, таких як обмін полоненими або повернення викрадених людей", - сказав Шольц.

Водночас він заявив, що демілітаризації України не повинно відбутись.

"Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і це не повинно бути досягнуто", - заявив Шольц.

Він наголосив, що сильна українська армія є найкращою гарантією безпеки. Також він дав високу оцінку підтримці Сполучених Штатів, окрема відновленню постачання озброєння, зазначивши, що такий крок є важливим, оскільки не дозволить РФ виграти війну за рахунок ослаблення України.

Раніше повідомлялося, що США повністю відновили постачання зброї та розвідданих Україні.

Ми раніше інформували, що ЗСУ знайшли спосіб протидії "чудо-зброї" РФ.

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